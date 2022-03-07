Військові готові їхати в Україну з 52 країн світу.

У Міноборони України заявили про створення спеціального підрозділу — Іноземного легіону, яке вже приступило до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.

Більше 20 000 добровольців і ветеранів з 52 країн виявили бажання приєднатися, за словами бригадного генерала Кирила Буданова, командувача Головним розвідувальним управлінням Міністерства, яке керуватиме цим легіоном, повідомляє CNN.

Бурданов висловив бійцям подяку і сказав, що в основному це досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях по всьому світу.

"Будь-яка допомога на вагу золота", - сказав він.

При цьому, за даними посольства України в США, вже понад 3000 американців подали заявки на вступ до іноземного легіону, причому серед них є і ветерани Збройних сил.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що вже більше тисячі іноземців їде в Україну для вступу в інтернаціональний легіон оборони України.

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