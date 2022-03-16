У бік українського міста рухалися понад 10 суден супротивника, з'ясували журналісти.

До узбережжя Одеси наближалися десантні кораблі воєнно-морських сил Російської Федерації.

У бік української території рухалися мінімум 14 російських суден, пише британська газета королівського флоту Naval News, посилаючись на відомості експертів та супутникові знімки.

За даними видання, до українського узбережжя наближалися три групи кораблів РФ - північна, середня й південна.

Журналісти дізналися, що до складу північної групи супротивника входили тральщик або буксир, три великих десантних кораблі та ще один буксир.

Середня група, яка рухалася за формою квадрата, згідно з відомостями експертів, складалася з ракетних корветів.

У південній групі помітили великі десантні кораблі "Петро Моргунов" й "Тапір" (два судна), а також фрегат "Москва".

Нагадаємо, 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Одесу.

13 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попередив, що ворог готується до здійснення висадки десанту в Одесі та області.

До цього мер Одеси Геннадій Труханов говорив, що супротивник намагається оточити місто.

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