Придбання та зберігання такої зброї здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Кабмін оприлюднив порядок використання членами добровольчих батальйонів сил тероборони особистої мисливської зброї.

Постанову Кабмін схвалив 29 грудня 2021 року.

У документі йдеться про "застосування особистої мисливської зброї та набоїв до неї — ведення стрільби з особистої мисливської зброї членами добровольчих формувань під час виконання завдань територіальної оборони, в тому числі здійснення індивідуальної самооборони та самооборони під час виконання завдань територіальної оборони".

Під індивідуальною самообороною мається на увазі застосування мисливської зброї під час завдань територіальної оборони для захисту свого життя, якщо в інший спосіб і за допомогою інших засобів захистити себе в такій ситуації неможливо.

Читайте такожОдразу після "союзних" тренувань у Білорусі такі навчання пройдуть і в Росії"Особисту мисливську зброю та набої до неї можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї та набоїв до неї здійснюються відповідно до вимог законодавства", - вказується у постанові.

Під час перенесення або перевезення особиста мисливська зброя членів добровольчих формувань може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони.

При цьому член добровольчого формування зобов’язаний мати при собі дозвіл органу поліції на право зберігання такої зброї, основних частин зброї та пристроїв і посвідчення добровольця територіальної оборони.

Коли можна застосовувати свою зброю

Для захисту цивільного населення й цивільних об’єктів від нападу;

відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються;

звільнення захоплених військових та/або цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;

запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;

припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони;

припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

Летальне застосування бійцями особистої мисливської зброї дозволяється для індивідуальної самооборони, самооборони, а також з метою виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Тероборона міст України: що відомо

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їхня загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом.

Командувачем Сил тероборони ЗСУ призначено генерала Юрія Галушкіна.