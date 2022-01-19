Наразі триває формування 25 бригад ТрО (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район).

Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. За резервістами, що підписали контракт, буде закріплена зброя.

Про це міністр оборони Олексій Рєзніков розповів під час наради з практичних аспектів розгортання системи територіальної оборони, передає прес-служба Міноборони України.

"Доступ до зброї мають отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого будинку та інтересів України. Не раджу навіть намагатися вступати в ряди ТрО тим, хто має якісь інші цілі", - підкреслив Рєзніков.

Наразі триває формування 25 бригад ТрО (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час становитиме 10 тисяч військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи Сил ТрО нараховуватимуть понад 130 тисяч людей, для чого буде сформовано відповідний резерв, пояснив Рєзніков.

Міністр зазначив, що розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. На першому бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу.

"Це відбувається прямо зараз. У кожному батальйоні формується скелет з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та погодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають", — сказав глава Міноборони, додавши, що за рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон налічуватиме до 600 людей.

Формування резерву ТрО за штатами особливого періоду – другий етап, після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро ​​з військовослужбовців та забезпечено відповідні умови.

"За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві ТрО, буде закріплена зброя. Вона видаватиметься на час навчань або у разі виникнення певних ситуацій", — зазначив Рєзніков.

Перед укладенням контракту на службу в резерві ТрО кандидати повинні пройти медогляд, а особи у віці від 40 років – військово-лікарську комісію, адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

Командувач Сил ТрО Юрій Галушкін раніше повідомив, що станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту прискорюються.

Міноборони зараз починає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування із забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

"Є завдання ремонту та облаштування місць дислокації, забезпечення всіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї та боєприпасів. Є потреби в транспорті. Тут ми розраховуємо на участь місцевих органів влади і самоврядування… Міноборони підготувало відповідні листи з переліком потреб, які мають Сили ТрО в регіонах, а також з уніфікованими вимогами до локацій, де розміщуватимуться бригади і батальйони.

Найближчим часом оборонне відомство організує навчання та узгодження за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.

На третьому етапі розгортання ТрО після формування штату мирного часу і резерву для особливого періоду розглядатиметься питання про необхідність створення в невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Рішення про створення ДФТГ щодо представлення командувача Сил ТрО прийматиме головнокомандувач ЗСУ.

"Учасники цих формувань із власною мисливською зброєю за необхідності можуть залучатися до патрулювання, охорони об’єктів. Повинні жорстко витримати цю логіку: спочатку ядро, каркас з військовослужбовців, потім набір резерву ТрО з укладанням контрактів, і тільки після цього може йтися добровольчі формування, потребу і кількість яких визначатиме командування Сил ТрО. Вони діятимуть за єдиним задумом. Це зробить систему ефективною і керованою", – наголосив Рєзніков.

Раніше повідомлялося, що в Києві найближчим часом буде створено штаб територіально оборони, куди набирають резервістів для проведення запланованих навчань. Від безпеки у столиці залежить стабільна ситуація у країні.

Наразі в Україні повним ходом йде формування підрозділів Сил територіальної оборони. Бригада тероборони з’явиться у кожному обласному центрі країни.

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