Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що сьогодні деякі "шахеди" російських окупантів долетіли аж до західних кордонів нашої країни.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів по території України.
За словами Ігната, протягом кількох останніх днів спостерігалося порівняне "затишшя" в роботі ворожої авіації. Це пов'язано з різними чинниками – як із завданнями окупантів, так і з погодними умовами.
"Але зараз на ранок ми бачимо близько 8-10 повітряних цілей. На південному, зокрема, напрямку. Також в акваторії Азовського моря кілька винищувачів здійснюють патрулювання", - сказав він.
Стосовно ночі, зазначив речник, якщо порівняти вчорашнє та сьогоднішнє ранкові повідомлення, то вони "фактично ідентичні" в частині застосування засобів повітряного нападу ворога.
"Теж вісім безпілотників ударного типу, типу "шахед" застосував ворог, три ракети С-300 і одну, а не дві, ракети "Іскандер-М", як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, говорить про те, яке підприємство там зазвичай ворог атакує, намагається атакувати", - зазначив Ігнат.
Крім того, він зауважив, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім "шахедів", знищити з яких вдалося чотири. Це пояснюється тим, що ворог бив ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.
"Сьогодні географія "шахедів" була більшою - аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли. Зрештою - всі були знищені у тих областях, де ми вже повідомили. Це, зокрема Миколаївщина, Житомирська область, Рівненщина та Хмельниччина", - сказав речник.
Атака РФ 29 січня - деталі
У ніч на 29 січня російська окупанти атакували територію України вісьмома ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Дрони ворог запускав з району Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.
Також загарбники атакували однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області.
Було знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.