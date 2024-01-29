Він пояснив порівняне "затишшя" в роботі ворожої авіації протягом кількох останніх днів.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що сьогодні деякі "шахеди" російських окупантів долетіли аж до західних кордонів нашої країни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів по території України.

За словами Ігната, протягом кількох останніх днів спостерігалося порівняне "затишшя" в роботі ворожої авіації. Це пов'язано з різними чинниками – як із завданнями окупантів, так і з погодними умовами.

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"Але зараз на ранок ми бачимо близько 8-10 повітряних цілей. На південному, зокрема, напрямку. Також в акваторії Азовського моря кілька винищувачів здійснюють патрулювання", - сказав він.

Стосовно ночі, зазначив речник, якщо порівняти вчорашнє та сьогоднішнє ранкові повідомлення, то вони "фактично ідентичні" в частині застосування засобів повітряного нападу ворога.

"Теж вісім безпілотників ударного типу, типу "шахед" застосував ворог, три ракети С-300 і одну, а не дві, ракети "Іскандер-М", як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, говорить про те, яке підприємство там зазвичай ворог атакує, намагається атакувати", - зазначив Ігнат.

Крім того, він зауважив, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім "шахедів", знищити з яких вдалося чотири. Це пояснюється тим, що ворог бив ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.

"Сьогодні географія "шахедів" була більшою - аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли. Зрештою - всі були знищені у тих областях, де ми вже повідомили. Це, зокрема Миколаївщина, Житомирська область, Рівненщина та Хмельниччина", - сказав речник.

Атака РФ 29 січня - деталі

У ніч на 29 січня російська окупанти атакували територію України вісьмома ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Дрони ворог запускав з району Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Також загарбники атакували однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області.

Було знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

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