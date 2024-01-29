Українські захисники збили всі ворожі БПЛА.

У ніч на 29 січня російська окупанти атакували територію України 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони запускали з району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Крім того, ворог атакував однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей", - зазначили у відомстві.

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За словами військових, для захисту українців залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Війна в Україні - атаки дронів

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Росія отримає до 800 ударних БПЛА на місяць. Тож, за один день окупанти можуть запустити по Україні приблизно 30 дронів.

Foreign Affairs писав, що війна перетворюється на двобій безпілотників, і Україна в ньому програє.

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