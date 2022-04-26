Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі впевнений, що Донбас буде "надзвичайно міцним горішком для росіян".

Українці мають всі шанси, щоб вибити російські війська на Донбасі.

Таку заяву в інтерв'ю Sky News зробив міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі.

Міністр заявив, що Донбас стане "надзвичайно міцним горішком для росіян", і "є всі шанси, що українці зможуть їх вибити".

Джеймс Гіппі вказав на те, що українські та російські війська "набагато більш збалансовані" на Донбасі, ніж у Київській області, оскільки українці мають перевагу у вигляді вже встановлених оборонних позицій.

Нагадаємо, 22 квітня заступник командувача військами Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР". Він заявив, що російська армія хоче "встановлення повного контролю над Донбасом і Південною Україною". Після цього окупанти повинні пробити коридор до невизнаної "ПМР", де"відзначаються факти утисків російськомовного населення".

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