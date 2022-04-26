Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня.

Російські сили, вочевидь, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Про це йдеться в опублікованому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві.

Напередодні повідомлялося, що Росія досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу, але без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення Росія ще не досягла значного прориву.

22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР". Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної "ПМР", де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Спецслужби РФ влаштували серію провокативних вибухів в Придністров'ї. Керівники "ПМР" готувались до вибуху і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.

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