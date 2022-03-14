На цей час у Львові працює 7 координаційних центрів для вимушено переміщених осіб.

Війна з Росією змусила мільйони людей покинути рідні міста і села. Тисячі людей щодня приїжджає у Львів, рятуючись від війни. Місто надає їм притулок, їжу та іншу необхідну допомогу. Прес-служба Львівської міськради розповіла, куди звертатися у Львові за допомогою переселенцям.

Допомога біженцям у Львові - адреси

Зараз у Львові діють 7 координаційних центрів, куди вимушено переміщені особи можуть звернутися за необхідною допомогою. Ось їхні адреси:

Залізнична адміністрація - вул. Виговського, 34;

Личаківська адміністрація - вул. Костя Левицького, 67;

Шевченківська адміністрація - вул. Липинського, 11;

Галицька адміністрація - вул. Ференца Ліста, 1;

Сихівська адміністрація - просп. Червоної Калини, 66;

Франківська адміністрація - вул. Генерала Чупринки, 85;

"Арена Львів" - вул. Стрийська, 199

Проїзд зі Львова до Польщі

Для переселенців працює щоденний безкоштовний трансфер до Польщі. Для цього задіяно 50 великих автобусів, які здійснюють від 70 до 120 рейсів на день.

"Автобуси працюють на двох локаціях: головний залізничний вокзал і станція "Підзамче". Проїзд безкоштовний. Автобуси чекають пасажирів на зупинці міських автобусів. При необхідності, місце відправлення підкажуть координатори-волонтери", - повідомляють у міській раді.

До польського кордону перевозять протягом світлового дня. Якщо переселенці прибули до Львова ввечері або вночі, їх доставляють на автобусі з вокзалу в координаційний центр і тимчасово поселяють. А вже з ранку, за бажанням, можна скористатися можливістю довозу до кордону.

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