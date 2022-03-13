У Білому домі впевнені, що авіаудар по Яворівському полігону свідчить про те, що війна Путіна йде не за його планом.

Бомбардування Яворівського полігону (Львівщина), ймовірно, свідчить про те, що війна в Україні не йде за планом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сьогодні, 13 лютого, в ефірі CNN заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Він зауважив, що Путін не задоволений перебігом бойових дій в Україні.

"Путін розчарований тим, що його війська не досягають такого прогресу, як він думав, у великих містах країни, зокрема в Києві. Тому він розширює кількість цілей і намагається завдати шкоди кожному регіону країни", - заявив Салліван.

Удар по Яворівському полігону

Зранку 13 березня стадо відомо, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центрі було чути два сильні вибухи.

Місцевий депутат Ігор Зінкевич повідомив, що вибухи - результат роботи української протиповітряної оборони по російських ракетах.

Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення РФ в Україну.

Через деякий час стало відомо, що РФ завдала авіаудару по Яворівському полігону. Знищено Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Спочатку влада повідомляла про 9 жертв та 57 постраждалих. Міністр оборони Олексій Резніков вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною.

Росіяни здійснили авіаудар з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

Згодом Львівська ОВА уточнила, що внаслідок авіаудару загинуло 35 осіб, ще 134 - травмовані.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися до України.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

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