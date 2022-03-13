Бомбардування Яворівського полігону (Львівщина), ймовірно, свідчить про те, що війна в Україні не йде за планом російського диктатора Володимира Путіна.
Про це сьогодні, 13 лютого, в ефірі CNN заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.
Він зауважив, що Путін не задоволений перебігом бойових дій в Україні.
"Путін розчарований тим, що його війська не досягають такого прогресу, як він думав, у великих містах країни, зокрема в Києві. Тому він розширює кількість цілей і намагається завдати шкоди кожному регіону країни", - заявив Салліван.
Удар по Яворівському полігону
Зранку 13 березня стадо відомо, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центрі було чути два сильні вибухи.
Місцевий депутат Ігор Зінкевич повідомив, що вибухи - результат роботи української протиповітряної оборони по російських ракетах.
Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення РФ в Україну.
Через деякий час стало відомо, що РФ завдала авіаудару по Яворівському полігону. Знищено Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Спочатку влада повідомляла про 9 жертв та 57 постраждалих. Міністр оборони Олексій Резніков вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною.
Росіяни здійснили авіаудар з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.
Згодом Львівська ОВА уточнила, що внаслідок авіаудару загинуло 35 осіб, ще 134 - травмовані.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися до України.
Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.