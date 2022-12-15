Україні передали десятки тисяч снарядів калібром 40 мм, зазначили у Федеральному уряді Німеччини.

Німеччина передала Україні ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

За останній тиждень Німеччина доставила в Україну не тільки ракети для IRIS-T, а й дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (раніше Україна отримала 10 таких транспортних засобів) і 30 тис. снарядів калібром 40 мм (Київ вже отримав 30 тис. таких снарядів), про це йдеться у повідомленні на сайті Федерального уряду Німеччини.

Крім того, доставлено 5 тис. боєприпасів калібром 155 мм (раніше Україна отримала 13,5 тис. таких боєприпасів), чотири машини швидкої допомоги (в нашу країну вже надійшло 30 швидких) і 18 перевізників для вантажів.

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Допомога Україні від Німеччини - що варто знати

Як писав УНІАН, 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T.

Німеччина обіцяла надати Україні ще кілька таких систем ППО.

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році і призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і дронів.

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