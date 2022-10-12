За його словами, вже незабаром в Україну прибудуть американські NASAMS.

В Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це міністер оборони України Олексій Резніков написав у Тwitter.

"Нова ера протиповітряної оборони розпочалася в Україні. IRIS-T із Німеччини вже тут. На підході американські NASAMS. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов’язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наших людей", – зазначив він.

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В Міністерстві оборони України ззазначають, що Резніков особисто подякував своїй колезі німецькому міністру оборони Крістін Ламбрехт за її партнерство та тверду відданість підтримці України.

ЗРК IRIS-T для України

Нагадаємо, напередодні у Міноборони Німеччини повідомили про постачання в Україну першої з чотирьох систем ППО IRIS-T.

7 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з головою комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн питання щодо зміцненню української протиповітряної оборони.

Раніше, військовий експерт Роман Світан розповів, чи допоможуть системи ППО IRIS-T "закрити небо" над Україною.

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

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