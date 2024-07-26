У Пентагоні заявили, що намітили дії щодо вирішення проблеми.

Рахункова палата знайшла бухгалтерські помилки в розрахунках Пентагону по вартості боєприпасів, ракет та іншого обладнання, яке надсилають ЗСУ. Сума прорахунків склала $2 млрд.

"Загалом унаслідок неправильної оцінки виявилося, що бюджет американської допомоги збільшився до $8,2 млрд", - йдеться у звіті уряду США, передає Reuters.

Там пояснили, що Пентагон "зіткнувся з труднощами під час точної оцінки товарів оборонного призначення для ЗСУ, через нечіткі визначення в бухгалтерській звітності". Там виправдалися, що "розпливчасте визначення вартості обладнання і техніки в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки скорочення витрат призвели до невідповідностей у заявленій вартості військової допомоги".

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Виявлена різниця відкрила можливість для відправки Україні техніки та обладнання ще на кілька мільярдів доларів.

У Пентагоні заявили, що погодилися з усіма рекомендаціями і намітили дії щодо вирішення проблеми.

Допомога США Україні

Україна отримає грант від США на соцвиплати і зарплати. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кошти в розмірі $3,9 млрд надійдуть через структури Світового банку. Глава уряду уточнив, що ці гроші буде спрямовано на зарплати рятувальникам, учителям, медикам, а також на програми соцпідтримки.

25 червня США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю $150 млн.

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