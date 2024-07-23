Кошти надійдуть через структури Світового банку.

Україна отримає грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США, ці кошти надійдуть через структури Світового банку. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", – сказав він.

За словами Шмигаля, уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Також прем’єр повідомив, що Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

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"Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах. Розраховуємо на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року", – сказав Шмигаль.

Ще одним ресурсом, на очікує Україна, очільник уряду назвав доходи від заморожених російських активів. За його словами, міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна їх частина, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця: "Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК", – зазначив Шмигаль.

Міжнародна фінансова допомога

У середу, 17 липня, Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

У бельгійському депозитарії Euroclear анонсували перший транш прибутків від російських активів Україні. Внесок зроблять вже у цьому липні, сума складе 1,55 млрд євро. У Euroclear знаходиться близько 200 млрд євро заморожених російських активів. У минулому місяці у Євросоюзі погодили використання прибутку від них для потреб України.

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