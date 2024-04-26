Зокрема, можна навіть розраховувати на деокупацію українських територій.

Надходження нової військової допомоги суттєво змінить динаміку бойових дій біля Часового Яру. Про це сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко в ефірі інформаційного марафону.

"Противник має завдання і залишається воно без змін - до 9 травня окупувати населений пункт Часів Яр", - сказав Федоренко.

За його словами, російські генерали віддають чіткі команди йти у наступ і постійно штурмувати.

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"У противника в бій ідуть усі. Незважаючи на те, що у противника, так чи інакше, закінчуються ударні штурмові групи, до того часу, поки вони зводять поповнення, ідуть кухарі в бій, ідуть інші категорії, які перебували на тилових посадах", - додав Федоренко.

Він зазначив, що, як свідчать радіоперехоплення, достатньо часто, після того, як вдало попрацюють Сили оборони України при відбитті російських штурмів, противник відмовляється від виконання бойових завдань.

"Але, незважаючи на це, сили і засоби у противника залишаються штурмувати постійно. Тільки за минулу добу противник провів близько 30 штурмів", - розповів Федоренко.

При цьому, окупанти не мають успіху на полі бою.

"Богданівку і Іванівське противник намагається активно штурмувати, щоб взяти у лещата Часів Яр, але цього йому повною мірою не вдається зробити. Противник тактичного успіху у цих населених пунктах не мав. У самому Часовому Яру противник успіху також не мав. Намагаючись вирівняти лінію бойового зіткнення, додатково штурмує ще Андріївку і Кліщіївку. Чи мав успіх противник? Ні, також не мав", - наголосив Федоренко.

Водночас він пояснив, що Силам оборони України вдається надійно утримувати позиції від атак ворога завдяки двом факторам - зокрема, за рахунок системних донатів від громадян і за рахунок надійної комунікації між бригадами і ефективного управління вищого військового керівництва.

"Сили оборони маючи меншу кількість особового складу, меншу кількість артилерії і боєприпасів, показують неймовірні результати", - підкреслив військовий.

Окрім того, він додав, що противник застосовує броньовану техніку при здійсненні штурмів, але завдяки потужній відсічі українських захисників ворог втрачає від 30% до 70% цієї техніки на полі бою.

"Після того, як вдалося відбитися Силам оборони - ми знищили значну кількість особового складу противника і його артилерійських засобів, легкоброньованої і броньованої техніки, - противник проводить перегрупування, але, оскільки він має вказівку штурмувати постійно, задіюється інша категорія військовослужбовців на багі або двоколісних мотоциклах, або пішим ходом", - сказав Федоренко.

За його словами, ворог намагається накопичувати сили на передових позиціях, і коли це накопичення сягає двох відділень взводу, окупанти переходять до штурму для збереження сталої динаміки щоденних атак. Одночасно проводиться ремонт техніки, залучаються резерви і знову відновлюються масовані штурми.

Федоренко зазначив, що це продовжуватиметься до того часу, поки Силам оборони надійде необхідна кількість вогневих засобів та боєприпасів.

"Це відбудеться вже найближчим часом. Противник це розуміє. Тому, інтенсивність підвищується. Як тільки ми отримаємо необхідну кількість протиповітряних засобів, боєприпасів, артилерії, засобів БПЛА, динаміка бойових дій зміниться суттєво. Ми зможемо не тільки утримувати позиції надійно, а ми зможемо говорити й про деокупацію наших територій", - наголосив Федоренко.

Допомога США Україні - останні новини

Постачання озброєння з нового пакета допомоги Україні вже почалися. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

На днях в США оголосили про виділення нової партії військової допомоги для України на суму в один мільярд доларів. Цьому передувало схвалення в обох палатах Конгресу законопроекту про додаткову допомогу для України на загальну суму в 60,8 млрд доларів.

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