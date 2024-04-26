Про терміни доставки допомоги Києву у США не розголошують.

США вже почали постачання зброї та боєприпасів для України у межах нового пакета допомоги.

Як повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, подробиці щодо термінів постачання військової допомоги не розкриватимуть. Втім, процес вже розпочався.

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, через кілька днів, якщо не раніше", - сказав Райдер.

За його словами, постачання деякого обладнання займе більше часу. Проте, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці постачання".

Допомога США Україні

24 квітня президент США Джо Байден підтримав мільярдну допомогу Україні, ухвалену Конгресом. Як сказав глава Білого дому, ця допомога є також "інвестуванням у власну безпеку США", оскільки коли "наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими".

Байден підкреслив, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, документ мав опинитися там раніше, "але все-таки він надійшов, і у той момент коли це потрібно".

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