Євлаш зауважує, що на це потрібен деякий час, але це має відбутися якнайшвидше.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш окреслив, коли до України може бути доставлено установку Patriot від Німеччини.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, скільки часу може минути від того, як було заявлено, що Україна отримає від Німеччини ще одну установку Patriot, до того, як ця установка вже захищатиме нашу країну.

"Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити ці всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би казати, скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію і може використати. Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше", - зауважив Євлаш.

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Він підкреслив, що ця установка неабияк допоможе укріпити повітряний простір України та захистити людей від повітряних атак ворога.

"Звісно, що це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка зіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору країни", - сказав речник.

Patriot для України - останні новини

Раніше Міністерство оборони Німеччини повідомило, що "негайно" передасть Україні ще одну батарею протиракетних систем Patriot. Торік країна вже надала Україні дві такі батареї.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Patriot від Німеччини, закликавши всіх інших лідерів наслідувати приклад цієї країни.

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