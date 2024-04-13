На таке рішення вже відреагував президент Володимир Зеленський та закликав інші держави так само підтримувати Україну.

Німеччина надасть Україні третій комплекс системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає NTV.

"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - зазначили у міністерстві.

Відомо, що до цього Україна отримала від Бундесверу дві вогневі установки Patriot. У Міноборони Німеччини наголосили, що це стало можливим завдяки поверненню комплексу з планового ремонту.

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"Всі наші союзницькі зобов'язання можуть бути виконані з системами, які є в розпорядженні Німеччини. Водночас, усі необхідні заходи для прискореної заміни і нових закупівель будуть розпочаті негайно", - додали у повідомленні.

Також там наголосили, що передачу зі складів Бундесверу буде розпочато "негайно".

"Надаючи підтримку Україні, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можна виправдати з точки зору нашої власної оперативної готовності", - зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Україні третього зенітно-ракетного комплексу Patriot.

За його словами, російський терор проти українських міст та інфраструктури країни "завдає незмірних страждань".

"Російський терор також ставить під загрозу енергопостачання населення і руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", - додав Пісторіус.

Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Patriot від Німеччини.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - підкреслив глава держави.

Також президент закликав всіх інших лідерів наслідувати приклад Німеччини.

Передача Україні Patriot: що відомо

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде перемовини про дві батареї Patriot та одну Samp-T. За його словами, всі батареї Patriot залежать від рішення США, адже це американська система.

Також генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко відреагував на заяву аналітика видання Bild Юліана Рєпке про те, що в України закінчилися ракети для систем ППО Patriot і IRIS-T. За його словами, такі дані є закритими, тому аналітик не може мати до них доступу.