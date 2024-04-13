Німеччина надасть Україні третій комплекс системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає NTV.
"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону", - зазначили у міністерстві.
Відомо, що до цього Україна отримала від Бундесверу дві вогневі установки Patriot. У Міноборони Німеччини наголосили, що це стало можливим завдяки поверненню комплексу з планового ремонту.
"Всі наші союзницькі зобов'язання можуть бути виконані з системами, які є в розпорядженні Німеччини. Водночас, усі необхідні заходи для прискореної заміни і нових закупівель будуть розпочаті негайно", - додали у повідомленні.
Також там наголосили, що передачу зі складів Бундесверу буде розпочато "негайно".
"Надаючи підтримку Україні, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можна виправдати з точки зору нашої власної оперативної готовності", - зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Україні третього зенітно-ракетного комплексу Patriot.
За його словами, російський терор проти українських міст та інфраструктури країни "завдає незмірних страждань".
"Російський терор також ставить під загрозу енергопостачання населення і руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил", - додав Пісторіус.
Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на передачу Patriot від Німеччини.
"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - підкреслив глава держави.
Також президент закликав всіх інших лідерів наслідувати приклад Німеччини.
Передача Україні Patriot: що відомо
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде перемовини про дві батареї Patriot та одну Samp-T. За його словами, всі батареї Patriot залежать від рішення США, адже це американська система.
Також генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко відреагував на заяву аналітика видання Bild Юліана Рєпке про те, що в України закінчилися ракети для систем ППО Patriot і IRIS-T. За його словами, такі дані є закритими, тому аналітик не може мати до них доступу.