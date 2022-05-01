Ключове – це те, щоб люди не скупчувались, не намагались провести марші, мітинги, інше.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що мешканцям Одеси під час тривалої комендантської години варто залишатися вдома, бо є небезпека дій з боку ДРГ і ймовірність попадання ракет.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"В комендантській час (заборона виходити з дому через небезпеку для людей – УНАН) мова, в тому числі, йде навіть про скупчення людей, яке може відбуватись у парку чи ще десь. І дійсно, є інформація серйозна, що можуть бути дії з боку диверсантів чи ДРГ… і ми не виключаєм, що можуть бути попадання якихось ракет", - сказав радник міністра МВС.

Він акцентував, що в одеситів нема мотивації виходити на вулицю під час тривалої комендантської години, однак, у випадку порушень поліція буде складати протоколи.

"Поліція буде затримувати, складати протоколи і відводити додому… Ключове – це те, щоб люди не скупчувались разом, не намагались провести якісь марші, мітинги, інше…Але я думаю, що цього всього не буде, оскільки мотивації виходити з дому теж не буде, оскільки все (магазини, аптеки тощо-УНІАН) буде зачинено", - сказав Андрусів.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 1 травня до 5 годин 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00.