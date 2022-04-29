Саме 2 травня у 2014 році в місті відбулися зіткнення українських активістів з проросійськими силами.

Одеситів попередили про посилення комендантської години з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

Про це повідомляє міська рада.

Мешканцям заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто від 22:00 до 05:00.

Саме 2 травня у 2014 році в місті відбулися зіткнення українських активістів з проросійськими силами.

Колаборанти закликали створити в Одесі "народну республіку" і запрошували російські війська у місто.

Вуличні бої з перестрілками закінчилися сутичками на Куликовому полі й масштабною пожежею у будинку профспілок.

У вогні згоріли 38 російських посіпак.

Згодом слідство встановило, що більшість затриманих були громадянами Росії і вихідцями з підконтрольного РФ Придністров’я.

Правоохоронці припускали, що акція, котра переросла у криваву бійню, була проплачена сепаратистськими рухами з участю деяких представників міліції.

Путін використав події 2 травня, щоб звинуватити українську владу у буцімто злочинах проти мирних громадян.

Тоді ж відбувалась окупація Росією Донбасу й Криму.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов назвав 2 травня "сакральною датою" для кремлівського диктатора. Він вважає, що цю дату російська пропаганда спробує обіграти для створення напруги в південній частині України.

Вас також можуть зацікавити новини: