Корпус ракети видовжили, щоб збільшити її дальність.

"Нептун" став улюбленою ракетою України для знищення Чорноморського флоту Росії. Все більше і більше таких ракет сходить з виробничої лінії.

Як йдеться у матеріалі Forbes, зустріч "Нептуна" з багатьома російськими суднами закінчилася фатально для ворожого флоту. Останньою жертвою української ракети став унікальний корабель "Комуна".

Рятувальний корабель ВМС Росії "Комуна" спущений на воду в 1913 році. Йому пощастило служити у трьох флотах - російському імператорському, радянському та російському. Судно пережило дві світові війни.

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Втім, цими вихідними по "Комуні" вдарили "Нептуном". Атака відбулася, коли корабель перебував на якірній стоянці російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Схоже, "Комуні" пощастило уникнути глобальних ушкоджень. Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови. Якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то вони суто внутрішні - це неможливо перевірити.

"Російські моряки не повинні думати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети "Нептун". І багато інших таких "Нептунів" на шляху до випуску", - пише видання.

Українські ракети, безпілотники та диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту, а також його допоміжні авіабази, засоби протиповітряної оборони та командні пункти.

Зазвичай, українці атакують Чорноморський флот ракетами "Нептун" - новими версіями старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.

Базовий "Нептун" був лише прототипом на початку вторгнення РФ в лютому 2022 року. Перша діюча батарея "Нептун", яка включає шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, здійснила свій перший запуск у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту "Москва".

Затопивши "Москву", українці довели, що "Нептун" з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною системою самонаведенням і потужною боєголовкою може працювати.

5-метровий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 190 км. Цього було достатньо, щоб націлитися на "Москву", оскільки екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 96 км від українського узбережжя.

"Довгий Нептун"

І оскільки російські військові кораблі відступили далі від узбережжя внаслідок затоплення "Москви", вони стали набагато складнішими цілями. Вразити їхні основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні Росії - стало неможливим для екіпажів "Нептуна". Севастополь на відстані 250 км є найближчим до українських ліній.

Тож київське КБ "Луч" взялося за виготовлення "Довгого Нептуна". У цієї довгої ракети достатньо палива для польоту на 320 км. Водночас "Луч" допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.

"Довгий Нептун" вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму. А під час масштабної атаки минулого місяця він націлився на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.

Ракетна атака на "Комуну" через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель. Але нападів буде більше, оскільки війна все ще триває.

Українські офіційні особи повідомили офіційним особам США, що вони збільшили виробництво "Нептуна" в десять разів , а це означає, що планувальники ударів у Києві незабаром можуть мати у своєму розпорядженні десятки, можливо, сотні ракет.

"Якщо всього кілька десятків "Нептунів" могли потопити крейсер і пошкодити кілька інших кораблів, а також засоби протиповітряної оборони та допоміжні засоби, уявіть, що могла б зробити сотня "Нептунів", - пише видання.

Ураження судна "Комуна" - деталі

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ 21 квітня вразили рятувальне судно російського флоту "Комуна" крилатою ракетою "Нептун". Це був найстаріший діючий військовий корабель у світі, що виконує завдання на передовій лінії.

Саме "Комуна" та її міні-підводний човен AS-28 після потоплення крейсера "Москва" допомогли витягти частини затонулого корабля і тіла екіпажу. Без "Комуни" підводним човнам Чорноморського флоту, що залишилися, доведеться плавати без підтримки. І якщо один із підводних човнів зазнає аварії і опуститься на морське дно, у рятувальників, які звикли діяти з "Комуни", не буде можливості дістатися до тих, хто вижив.

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