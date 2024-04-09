У РФ стверджують, що ракета "Нептун" була перехоплена біля узбережжя Криму.

У ніч на 9 квітня в Севастополі сталися два вибухи - перший близько 01:00, а другий через 30 хвилин. Російське міністерство оборони повідомило, що збило українську ракету "Нептун" над водами Криму.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко в інтерв'ю телеканалу 24 Канал розповів, чи може ракета "Нептун" долетіти до Криму.

Риженко заявив, що "Нептун" - це ракета, яка спочатку призначалася для ураження кораблів, але тепер її модифікували для ударів по цілях на суші. За його словами, така модифікація навіть простіша в реалізації.

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За словами Риженка, модернізована ракета поводиться як "Шахед". Водночас військовий уточнив, що ракета оснащена спеціальним чипом, завдяки чому вона може управлятися подібно до безпілотника-камікадзе, і використовує інерційну систему наведення в поєднанні з GPS. Тобто, на думку експерта, цілком можливо, що ця ракета може запускатися по цілях у Криму.

"Була ще інформація, що також збільшили дальність. Це дозволяє їй завдавати ударів по цілях у Криму", - повідомив Риженко.

Водночас експерт уточнив, що ще точної інформації немає і потрібно очікувати офіційного підтвердження від влади України.

За даними Wikipedia, офіційна дальність польоту "Нептуна" становить до 280 кілометрів, але 24 Канал повідомляє, що за неофіційною інформацією дальність ураження збільшили до 400 кілометрів.

Вибухи в Криму - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, посилаючись на джерело в розвідці, що в Севастополі, який перебуває під тимчасовим контролем РФ, у Криму було підірвано електропідстанцію.

Також британська розвідка провела аналіз успішних атак Збройних сил України по цілях у Криму. Зазначається, що 24 березня українські Повітряні сили завдали серію ударів по території півострова. Серед уражених об'єктів був комунікаційний центр Чорноморського флоту, розташований у Севастополі.

У повідомленні Військово-Морських Сил вказується, що в результаті успішної операції було, імовірно, пошкоджено не тільки два великих десантних судна - "Ямал" і "Азов", але також і корабель розвідки "Іван Хурс".

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