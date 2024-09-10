На об'єкт нібито впали уламки збитих безпілотників.

У ніч на вівторок, 10 вересня, безпілотники атакували один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у Тульській області Росії.

Як повідомляє прокремлівський Telegram-канал Shot, вночі російська ППО нібито знищила в Тульській області два дрони. Уламки "пташок" впали на територію об'єкта паливно-енергетичного комплексу.

Влада Тульської області запевняє, що технологічний процес на об'єкті не був порушений. Тим часом росЗМІ публікують кадри, на яких чутно роботу ППО поблизу атакованого об'єкта.

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Нова зброя ЗСУ

Як писав УНІАН, віднедавна ЗСУ почали активно застосовувати на фронті вогнеметні дрони, які в Мережі вже прозвали "драконами". Серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – насправді розплавлений метал – на російські позиції в лісопосадках.

Також ми розповідали, що Повітряні сили почали тестувати українські аналоги російських КАБів – керованих авіабомб, що можуть летіти на далеку відстань, знімаючи необхідність для пілотів близько підлітати до ворожих позицій.

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