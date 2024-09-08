Це допоможе ЗСУ вирішити одразу декілька нинішніх проблем.

Російські КАБи стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України цього року. Однак тепер ЗСУ готуються дати відсіч - власними плануючими бомбами.

На нещодавньому відео, знятому екіпажем українського винищувача Су-27, зображено бомбардувальник Су-24, який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу. Як пише Forbes, не задовольнившись американськими JDAM-ER і французькими Hammer, українці явно мають намір озброїти свої літаки бомбами свого виробництва

Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов ще в червні заявив, що Україна розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї.

Як зазначається, завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, ймовірно, бомба з GPS-наведенням дуже схожа на Hammer. Можливо, українці розробляючи свої боєприпаси дещо скопіювали французьку зброю. Відомо, що "Хаммер" досягає відстані до 65 км. ПС ЗСУ, очевидно, задоволені дальністю та точністю цієї бомби, чого не скажеш про об'єми постачання. Париж обіцяв надавати по 50 таких снарядів на місяць. При цьому росіяни скидають щомісяця по 3000 КАБів вздовж всієї лінії фронту.

"Якщо Україні вдасться налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти власну кампанію плануючих бомбардувань Росії. Нова бомба приєднається до зростаючого портфоліо вироблених в Україні боєприпасів, що включає крилату ракету "Нептун", новий "ракетний безпілотник" "Паляниця" та безліч односторонніх ударних безпілотників, включаючи принаймні дві моделі безпілотного спортивного літака, який може пролетіти тисячу кілометрів із вибуховим вантажем", - зазначає видання.

Крім того, створюючи власні високоточні боєприпаси, Україна звільняється від повної залежності від непостійних союзників щодо ключових військових можливостей. Це також дозволить обійти обмеження союзників щодо ударів по російських цілях. Найкритичнішим є те, що американці забороняють українцям стріляти точними балістичними ракетами, вглиб Росії. Це стосується й авіабаз, з яких злітають російські літаки і потім атакують Україну.

"Це (нова бомба, - УНІАН) залишатиметься ідеєю доки авіація повністю не випробує нову бомбу та заводські інструменти для створення зброї. Військово-повітряні сили України озброїли декілька типів бойових літаків американськими та французькими плануючими бомбами, зокрема Су-24, Су-27 та МіГ-29. Усі три типи могли б згодом нести нову українську бомбу", - підсумовує Forbes.

Українські плануючі бомби

Ще у червні "Фокус" писав, що росіяни вже визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва. Вони вважають, що ЗСУ будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

У Defence Express порівняли застосування КАБів Силами оборони та окупаційною армією.

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