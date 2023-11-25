У нашій державі є міста, де з ППО реальні проблеми, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно, щоб успішно відбивати рекордні атаки росіян дронами-камікадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції після проведення міжнародного саміту Grain from Ukraine. "Цей ранок став часом шестигодинної повітряної тривоги. 75 "Шахедів" проти України. Але це одна з найбільш масштабних дронових атак проти Києва і всієї нашої держави. Саме сьогодні (25 листопада, - Ред.), саме у день пам'яті жертв геноциду (Голодомору, - Ред.). Це ще один доказ того, що Росія протиставляє себе абсолютно усьому, що гарантує світу і нам нормальне життя", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави сказав, що тільки разом усі народи, які цінують заснований на правилах міжнародний порядок, здатні дійсно цьому протистояти. Президент зазначив, що в Україні є міста, де з протиповітряною обороною існують реальні проблеми, з можливостями перехоплювати різні ворожі дрони й ракети.

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При цьому, як повідомив президент, Україна передала інформацію про конкретні потреби для захисту всім міжнародним партнерам, які мають на озброєнні системи ППО, можуть виробляти потрібні системи й озброєння.

"Ми про все знаємо, навіть те, що там знаходиться у шухлядці. Тобто ті чи інші системи протиповітряної оборони. Тому, тут залежить чесно від партнерів", - наголосив президент. Також Зеленський зазначив, що багато що залежить і від можливостей українського виробництва.

"Ми почали деякі речі, про які я не можу сьогодні говорити і комунікувати деталі, де і що ми виробляємо, але є прогрес. Тож розраховуємо на партнерів і на себе", - підкреслив Зеленський.

Президент також сказав, що треба працювати з Іраном, щоб він не міг постачати дрони в РФ. "...треба зробити максимально розумною санкційну політику і політичними спробами пропрацювати з Іраном, щоб вони не постачали ракети. На сьогодні ми не бачимо, що це відбувається, але ми точно бачимо, що це може відбутися", - наголосив Зеленський. За його словами, треба, щоб працювали з Іраном і передавали відповідні політичні сигнали усі - США та Європа.

"Потрібно посилити санкції не тільки проти Росії. Ви знаєте, що багато "продукції", яка летить і вбиває українців, складається з частин або деталей виробництв компаній усього світу, і тому застосовувати санкції треба не тільки проти РФ, а й тих компаній і держав, які передають відповідні деталі", - наголосив Зеленський.

Російські дрони атакували Київ - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада окупанти вночі влаштували чергову атаку дронами на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Шахед". Усього зафіксовано пуски близько 75 "Шахедів" із двох напрямків - Приморсько-Ахтарська та району Курської області РФ. Основний напрямок удару - Київ. Збито 74 дрони. Після російської нічної атаки "Шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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