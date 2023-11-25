Ворог запускав дрони у декілька хвиль та з різних напрямків.

Сьогодні вночі, 25 листопада, окупанти влаштували чергову атаку дронів на Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону повідомив про знищення понад 40 повітряних цілей силами ППО.

"Є лише попередня оперативна інформація, це вже четверта атака ворожих БпЛА на Київ за місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Силами і засобами повітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей", - заявив Шаманов.

За його словами, противник застосував баражуючі "шахеди". Було декілька хвиль запусків, які були з різних напрямків.

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"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".Основний напрямок удару – Київ", - додали у ПС ЗСУ.

Як пише командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, в Північній операційній зоні Силами оборони України було загалом було знищено 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед".

"З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами. Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА", - зазначив він.

У КМВА повідомили, що у столиці тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Крім того, у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки з першого по п’ятий поверх. Рятувальники дістали з-під завалів двох жінок. Ц ьому ж районі сталося загоряння на території дитячого садочку і на іншій локації – в нежитловому приміщенні на площі 100 м2.

Згодом у КМВА уточнили, що було уражено понад шість десятків повітряних цілей.

Війна в Україні - атака дронів

Російські окупанти знову атакували Україну за допомогою БПЛА. Дрони з'явились на нашій території близько 3 ночі, а вже за годину почала працювати ППО.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку "шахедів" в ніч на 25 листопада.

"Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО", - наголосив він.

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