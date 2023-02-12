В Дніпропетровській області лунає сигнал повітряної тривоги.

Ввечері неділі, 12 лютого, Дніпропетровську область атакують іранські дрони-камікадзе Shahed. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук, в небі над областю зафіксовано дрони-"мопеди". Сили ППО працюють над їхнім знищенням.

"Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", - зазначив Лукашук.

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Оновлено о 20:25. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на Дніпро полетіло два дрони-камікадзе. Місцеві пабліки повідомляють, що в місті прогримів вибух.

Згодом Кім заявив, що "мопеди" атакують і схід України. За його даними, атака масовіша, ніж на Дніпро.

"Взагалі на сході більше їх. Будьте обережні", - заявив Кім.

РФ атакує Україну "Шахедами"

10 лютого окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України, здійснивши пуски 106 ракет, у тому числі по цивільній інфраструктурі.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням безпілотників типу Shahed-136, 22 дрони було збито.

Увечері 10 лютого російські окупаційні війська продовжили атакувати об’єкти критичної інфраструктури у кількох регіонах, випустивши Shahed. Підрозділи Повітряних сил знищили 20 безпілотників.

Крім того, 11 лютого росіяни запустили шість Shahed, чотири з яких було збито.

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