Про ймовірну атаку жителів уже попередила влада Дніпропетровщини.

Ввечері у четвер, 9 лютого 2023 року, російські окупаційні війська запустили іранські дрони-камікадзе в напрямку України. Місцева влада Дніпропетровщини вже попередила жителів про ймовірну атаку ворожих дронів.

"За наявними даними, імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області", – повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він закликав громадян слідкувати за сигналами повітряної тривоги і триматися подалі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів.

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"Не публікуйте результати влучань і роботи ППО", – додав голова ОВА.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що "шахеди" прямують із Запорізького напрямку.

"Шахеди до нас із Запорізького напрямку. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе. Шановні адміністратори тг-каналів: ніяких фото та відео", – написав він у Telegram.

Повітряну тривогу станом на 22:15 оголошено в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. "Червоними" також залишаються Луганська область та АР Крим.

Оновлено 22:27: Повітряну тривогу також оголошено в Миколаївській та Кіровоградській областях.

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Іранські дрони-камікадзе на війні в Україні

Російські окупанти атакують українські міста не тільки ракетами, а й за допомогою дронів. Часто атаки роблять саме іранськими дронами-камікадзе.

9 лютого ЗМІ повідомили, що Іран модифікує ударні дрони-камікадзе Shahed-131, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Бойова частина, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.

Напередодні речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що українські захисники збили 100% дронів під час останніх трьох атак РФ.

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