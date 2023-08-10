На місці прильоту під містом Дубно працюють 45 рятувальників.

Під час нічної масованої атаки зі застосуванням ударних безпілотників російські окупанти поцілили по Рівненській області, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області", – зазначив він.

За словами Коваля, хімічний та радіаційний фон в нормі, тож евакуації населення не буде.

Атака РФ 10 серпня - це треба знати

В ніч проти четверга, 10 серпня, російські окупаційні війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотні літальні апарати.

Упродовж ночі Повітряні Сили ЗС України повідомляли, що є загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Києві, Черкаській, Кіровоградській, Київській (Біла Церква), Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській та Волинській областях.

У кількох регіонах цієї ночі працювали сили протиповітряної оборони.

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