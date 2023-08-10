У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

В ніч проти четверга, 10 серпня, російські окупаційні війська вчергове запустили по Україні ударні дрони. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

"Увага! Для Києва є загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Про загрозу застосування дронів противником також попереджають у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 01:57: На Вінничині та Житомирщині оголошено повітряну тривогу – загроза застосування ударних БПЛА.

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Оновлено 01:55: На Київщині працює ППО.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – наголосили в Київській ОВА.

Оновлено 01:32: У Кіровоградській області – загроза застосування ударних БПЛА, там оголошено тривогу. Водночас у Києві пролунали сирени на відбій.

Оновлено 01:09: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену небезпеку в області.

Оновлено 00:53: Тривогу також оголошено у Черкаській області. Військові попередили про загрозу застосування Росією ударних безпілотників.

Станом на 00:24 тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

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Атаки РФ по Україні

Російські окупанти щодня атакують українські міста різним озброєнням – застосовують ракети, авіаційні бомби, безпілотники тощо. Нерідко тривоги оголошують і через зліт російських винищувачів МіГ-31К. Зокрема, протягом дня, 9 серпня, це ставало причиною ввімкнення сирен чотири рази. Під час одного з таких зльотів Росія імітувала пуски "Кинджалів".

Проте, на жаль, імітаційні пуски – радше виключення. Росіяни активно поливають вогнем українські міста, особливо ті, що знаходяться близько до лінії фронту. Так, ввечері 9 серпня окупанти вдарили по житловому кварталу в Запоріжжі. Загинули двоє людей, ще семеро – поранені. Російським ударом вщент зруйнувало храм.

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