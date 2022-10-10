РФ домагається переговорів, але вони їй потрібні конкретно для однієї мети.

Військовий експерт Роман Світан розповів, навіщо РФ влаштувала сьогоднішню ракетну атаку по Україні. Країна-агресор хоче переговорів, проте мріям Путіна не судилося збутися. Вже скоро Збройні Сили України покажуть нові успіхи на фронті.

Про це Світан розповів у бесіді з Наталією Мосейчук.

"Справа в тому, що їм дуже важливо нас змусити визнати анексію тих територій, які вони ввели в конституцію... Визнання анексії може відбутися тільки на переговорах. Справа не в самих переговорах, можна посидіти-посидіти, встати і піти. Самі переговори самі по собі нічого не значать. Вони хочуть домогтися від нас визнання анексій територій... Анексія відбувається тільки тоді, коли ми погоджуємося на те, що ці території передаються іншій державі. Тобто ми при анексії повинні вивести їх з нашої конституції", - пояснив експерт.

Світан зазначив, що у РФ все одно нічого не вийде. У країни-агресора вже все погано: сиплеться фронт, вибухають Мости. А далі Росії буде тільки гірше.

"Вони нічого не доб'ються, точно нічого... Ми як наступали, так і будемо наступати. Найближчим часом посиплеться ще в одній-двох точках російських фронт. І здавимо по Херсону, і почнемо Луганськ звільняти, і буде удар по південному фронту", - додав Світан.

Ракетні удари по Україні: подробиці сьогоднішньої атаки

Вранці 10 жовтня РФ почала масовану ракетну атаку по багатьох регіонах України. Вибухи прогриміли в столиці, під ударами опинилися населені пункти по всій країні. Як розповіли в Генштабі, рашисти використовували 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотника, зокрема, 13 іранських дронів"Шахід-136".

В результаті ворожої атаки загинули 11 людей, також є 64 постраждалих.

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