Експерт порахував, у скільки обійшлося Росії ураження її шести Су-34

За минулий місяць приблизно до 9 тисяч ударів було завдано авіаційними бомбами саме з таких літаків.

Ураження шести бомбардувальників Су-34М ракетою "Нептун" на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" обійшлося Москві щонайменше у 150 млн доларів. Про це в етері телемарафону сказав Степан Яким’як, капітан 1-го рангу ВМС ЗСУ у відставці, кандидат військових наук, експерт Центру оборонних стратегій.

За його словами, йдеться за високу точність ракети та про можливість "Нептуна" підійти до цілі, попри систему ППО противника. На думку фахівця, це унікальна ракета, яка підтвердила такі здатності, при чому - ще з ураження флагмана ЧФ РФ, крейсера "Москва" у 2022 році, коли вона "тихо підійшла" до корабля та уразила його.

Він зазначив, що РФ має на озброєні від 120 до 180 таких літаків. Одночасно вся кількість не може бути розгорнута проти України, з урахуванням чого Україна знизила можливість цих засобів на 5-10%.

Відео дня

"Яка ефективність ударів цими літаками по об’єктах на території України? За минулий місяць приблизно до 9 тисяч ударів було завдано авіаційними бомбами саме з таких літаків. Тобто, кожного дня у середньому це 30 одиниць. Якщо говорити про такий відсоток втрат…, то ми знизили на 20-30", - сказав експерт.

За певними відомостями, додав він, Росія здатна протягом року виготовляти не більше 10-12 цих бомбардувальників. Таким чином, для відновлення втрат на аеродромі, триватиме щонайменше пів року. Однак насправді це буде значно довше, бо є ще питання, пов’язані з електронікою тощо. Яким’як наголосив:

"Тобто, ми маємо тут оперативний ефект. Маємо ефект з погляду воєнно-економічного потенціалу противника у війні. І, безумовно, є ще вартісний ефект. Адже, судячи з вартості цих літаків, прямі втрати склали щонайменше близько 150 млн доларів… Тому - це болючі втрати для противника та я вважаю, що це буде певний день в історії війни про те, що одним ракетним комплексом, який з’явився як протикорабельний, уражено такі цілі".

Він додав, що можна очікувати на подальші успіхе застосування "Нептунів". Адже бойова частина цієї ракети (довгого "Нептуна"), перевищує 200 кг, а дальність польоту складає 1 тис. км. Водночас відомо, що у цьому "радіусі" розташовані важливі російські цілі, у тому числі - центри управління ЗС РФ, у тому числі - в районі Москви.

"З урахуванням точності цієї ракети, можна припустити, що груповими залпами цими ракетами разом з застосуванням безпілотників та інших засобів можна досягти ураження важливих об’єктів…", - підкреслив експерт.

Ураження Су-34

Як повідомляв УНІАН, успішне ураження 6 бомбардувальників Су-34М на російському військовому аеродромі "Борисоглєбськ" вибило відразу цілу авіаційну ланку. Як розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, противник зазвичай використовує одночасно три такі літаки, зокрема під час атак з боку Чорного моря. За словами військового, під час удару "Нептуном" по аеродрому, імовірно, сталося ураження й наземної інфраструктури противника.

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