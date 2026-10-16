Не лише Су-34М: Плетенчук розкрив, що ще могло бути уражено на аеродромі 'Борисоглєбськ'

За словами військового, комплекс "Нептун" виконує універсальні задачі.

Успішне ураження 6 бомбардувальників Су-34М на російському військовому аеродромі "Борисоглєбськ" вибило відразу цілу авіаційну ланку, адже противник зазвичай використовує одночасно три такі літаки. Про це в ефірі "Апострофа" розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання про масштабність результату операції, у тому числі - для наземної інфраструктури.

За його словами, наземні служби під час такого удару теж можуть зазнати ураження – залежить від того, на якій відстані вони були від місця стоянки. Є інформація, що у цьому напрямку є теж певні результати, зазначив речник.

"Це може містити і боєприпаси, і пальне, і в принципі інші види обладнання й персоналу, який обслуговує ці літаки. Тому що за кожним літаком, за кожним військовим льотчиком, у цьому випадку – льотчиком-злочинцем – стоїть ціла група людей, техніків, які обслуговують цю машину вбивства. Тому вони є такими самими легітимними цілями, як і безпосередньо літак", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що йдеться за цілу авіаційну ланку – наприклад, при заході на узбережжя з боку Чорного моря росіяни залучають у середньому три літаки. Тобто йдеться за серйозний результат операції.

Він також пояснив, яку можливість має Росія для захисту від "Нептунів". Це залежить, наприклад, від рівня ситуативної обізнаності, як швидко ворог отримує інформацію перед тим, як застосувати відповідну зброю тощо.

"Таку операцію (як ураження аеродрому у РФ, – УНІАН) завжди важко планувати. Тому що відстань, яку мають подолати ці засоби, - досить велика. І росіяни якраз цим користуються. Звісно, розвідка тут має одне із ключових значень, а не тільки підрозділи, що застосовують зброю. Тому це завжди зв'язка, і ми, звісно, при можливості завдаватимемо таких ударів", - пояснив речник.

Насправді, за його словами, застосовування "Нептунів" - систематична робота, яка вже триває. Це не перші наші ураження, зокрема цими ракетами. До цього були удари по заводу, який модернізував літаки ДРЛО (дальнього радіолокаційного стеження), завдавались удари по місцях розташування дронів оперативно-тактичного рівня тощо. Тобто, додав військовий, йдеться за системну роботу ВМС України, про що ворог знає.

"Комплекс виконує універсальні завдання. Тому тут якраз для росіян новини нема", - акцентував Плетенчук.

Удару по аеродрому "Борисоглєбськ"

Як писав УНІАН, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗС України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ", який розташований у Воронезькій області Росії. Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Президент України Володимир Зеленський повідомив про знищення чотирьох літаків та ураження двох. Зеленський підкреслив, що росіяни використовували ці літаки для терору українців.

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