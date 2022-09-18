Окупанти застосовували крилаті ракети, що летять в мертвій зоні радара, занадто низько над землею.

У напрямку Кривий Ріг постійно працюють засоби української системи ППО, однак застосування окупантами надзвукових ракет "Кинджал" і крилатих ракет типу "Іскандер-К" не дозволяє повністю захищати місто від обстрілів.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в YouTube.

"ППО в напрямку Кривого Рогу, звичайно, працює, але місто, ймовірно, перебуває під обстрілами крилатих ракет "Кинджал", хоча цьому немає офіційних підтверджень. Це надзвукова ракета, яка долає системи ППО за рахунок своєї швидкості і потрапляє в ціль", — пояснив він.

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Крім цього, російські окупанти застосовують крилаті ракети, що летять в мертвій зоні радара - занадто низько над землею. Через це їх "не бачать" радіолокаційні системи (РЛС).

"Скажімо, ракета "Іскандер-К" летить на висоті сім метрів, на рівні другого поверху, її жодна РЛС не побачить. Крім того, крилата ракета летить не по математичній траєкторії, вона її постійно змінює. РЛС методом інтерполювання визначає точку зустрічі на основі законів балістики. Крилата ракета летить, як літаки, змінюючи курс і висоту", — додав експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, ракетний удар ворога по дамбі в Кривому Розі Дніпропетровської області може бути спрямованим проти подальшого наступу Збройних сил України. 14 вересня російські загарбники завдали серію ракетних ударів по Кривому Рогу.

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