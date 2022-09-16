Удари по таких об’єктах завдають також психологічний і соціальний тиск на суспільство.

Ракетний удар ворога по дамбі в Кривому Розі Дніпропетровської області може бути спрямованим проти подальшого наступу Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зокрема, журналісти цікавились поширенням у соцмережах припущення про те, що росіяни таким чином намагалися спричинити розлив річки Інгулець для того, щоб зробити більш важким просування українських військових, які перебувають під Херсоном.

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"Будь хто, хто вивчав географію, зокрема, економічну географію, зрозуміє, що дійсно такий вплив є. Такий взаємозв’язок зрозумілий… Дійсно, річка пов’язана з цим, що її наповненість коригується дамбами, тому відбуваються такі атака. Ворог намагається з’ясувати, які сили природи або урбанізації можуть їм допомогти", - сказала Гуменюк.

В той же час, вона додала, що атака ворога по об’єктах критичної інфраструктури, це також черговий етап ведення ними бойових дій. Гуменюк нагадала про вчинені окупантами атаки на українські об’єкти критичної інфраструктури - теплові станції, підстанції, нафтові сховища.

"Удари по таких об’єктах завдають також психологічний і соціальний тиск на суспільство", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські загарбники завдали серію ракетних ударів по Кривому Рогу, серйозно пошкодивши гідротехнічні споруди.

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