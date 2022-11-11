За словами Романа Світана, ЗСУ повинні знищити як мінімум половину правобережного угруповання ворога в районі обласного центру.

ЗСУ мають активно знищувати правобережне угруповання окупантів, яке тікає з Херсона за Дніпро. В іншому випадку ці 20-30 тисяч стануть істотним посиленням для ворожого війська на іншому напрямку, наприклад, в Донецькій області. І тоді українським захисникам доведеться відступати з втратами.

Такою думкою поділився військовий експерт Роман Світан у коментарі на YouTube-каналі УНІАН. За його словами, у ЗСУ достатньо засобів, щоб наносити удари по втікаючим окупантам. Для цього є HIMARS, інша артилерія, ракети М31 і так далі. А противник зможе відходити тільки переправами або мостами.

"Якщо ми не будемо стріляти на відході, тобто випустимо це угруповання на лівий берег, по-перше, будуть питання в українців до нашого військово-політичного керівництва. Що це таке, тобто договірняк, про який не знають українці? А якщо це не договірняк, то ви повинні знищувати 30 тисяч росіян на правому березі. Інакше 30 тисяч добре озброєних, які пройшли війну, пройшли бойове злагодження навіть вже на війні, нехай там є частина мобілізованих, але вони вже пройшли бойові дії, і 30-тисячне військо, якщо зараз, припустимо, з'явиться в районі Донецька, ми втратимо Донецьку область, плюс втратимо кілька тисяч своїх солдатів", — заявив Світан.

За його словами, на поточному етапі війни не можна допустити, щоб відбулися такі сумні зміни. Саме тому необхідно знищувати рашистів під час відходу. Військовий експерт наводить як приклад втечу окупантів з Київської області, з-під Ізюма і з території Лиману. У кожному з випадків ворог зумів вийти, і в районі Херсона такий сценарій не повинен повторитися.

Світан також висловив упевненість, що правобережне угруповання з півдня України перекинуть саме на Донбас у разі успішного відходу. Адже у цієї частини війська є певний досвід, вона може виконувати наступальні операції, а оборону територій на лівому березі Дніпра доручать мобілізованим.

"Непідготовленими військами вони прикриють певні оборонні укріплення. Непідготовлені війська можуть битися в обороні. До речі, навіть ми це показали, тобто ми в обороні на початку цього року також билися непідготовленими практично військами територіальної оборони і добровольцями", — підсумував Світан.

Ситуація в Херсонській області: остання інформація

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін 9 листопада заявили про відведення військ з правого берега Дніпра на лівий в Херсонській області.

За даними ГУР, на захід від річки знаходяться 20 тисяч рашистів. Вони вивозять поранених і боєприпаси.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на українського командира з позивним "Кріт", окупанти хочуть заманити ЗСУ в пастку на території Херсона. Однак їм не вдасться це зробити. Українська розвідка працює краще російської і дізналася про плани ворога.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу, українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

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