За словами Пєскова, звернення Путіна до учасників саміту G20 не буде.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став коментувати рішення військового керівництва відвести війська з правобережжя Херсонської області, але згадав про переговори.

Слова Пєскова цитує ряд російських пропагандистських видань. Виступаючи 11 жовтня в Кремлі, Пєсков заявив, що "досягти цілей "спецоперації" (війни - ред.) можна мирними переговорами", але тут же додав, що "переговори неможливі в силу позиції української сторони".

На питання, чи вважають в Кремлі принизливим відхід військ з Херсона, Пєсков відповів негативно. "Мені нічого додати, нічого сказати на цю тему. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до Міністерства оборони", - сказав прес-секретар Путіна.

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Також Пєсков додав, що Херсонська область залишається нібито "суб'єктом" РФ, підкресливши, що Росія не шкодує про спробу анексувати Херсон.

За його словами, звернення Путіна до учасників саміту G20 не буде.

Переговори з Росією

На тлі чуток в американських ЗМІ про нібито схиляння України до переговорів з Москвою президент США Джо Байден підкреслив, що ніяких компромісів щодо територіальних поступок Вашингтон не має на увазі.

Джерела "Української правди" в дипломатичних колах теж відзначили, що Америка не вимагала від України сісти за стіл переговорів з росіянами - Київ просили тільки не так різко посилати окупантів.

Український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відповів, що Київ готовий до мирного рішення щодо війни після повного виведення російських військ і звільнення всієї України включно з Кримом: "Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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