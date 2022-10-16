Такий сценарій підтверджують недавні дії співробітників ФСБ.

Співробітники ФСБ не випадково вивозять свої сім'ї з тимчасово окупованих територій півдня України, в тому числі з Криму. Вони розуміють, що ЗСУ можуть організувати тут оперативний "котел".

Такою думкою в ефірі національного телемарафону поділився військовий експерт Роман Світан. Аналітик відповів на питання, на що натякають дії членів ФСБ.

"Вони прогнозують дії певного рівня по Криму і по Херсонському угрупованню. Справа в тому, що після того, як українські війська завдали удару по Кримському мосту, і також був підірваний кілька місяців тому міст в районі Токмака, який з'єднував залізницею Ростов з Мелітополем, то все кримсько-херсонське угруповання [тепер] може виявитися, особливо після удару по Кримському мосту найближчого, в так званому оперативному "котлі". І звісно, з цього "котла" буде дуже складно вийти", — розповів Світан.

На думку експерта, співробітники ФСБ уявляють подальші дії українських військових. Вони прогнозують наступ ЗСУ з-під Гуляйполя в бік Мелітополя. Після цього на півдні утвориться "котел", з якого буде складно виїхати — в першу чергу, цивільним. Ось чому силовики з ФСБ вже вивозять свої сім'ї і рідних колаборантів.

"Я думаю, цей вихід — поки тільки початок, але [він] не масовий. Вони це будуть робити поки в закритому вигляді, чимось прикриваючись. Припустимо, як це зараз прикривають загальною евакуацією з Херсонської області. Але евакуюють поки тільки своїх", — додав Світан.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України: останні подробиці

У вечірньому зверненні 15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив: "В цілому на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив".

Російські пропагандисти того ж дня почали масово говорити про важкі бої під Херсоном. Цю інформацію підтвердив один з українських військових: артилерія ЗСУ поступово руйнує оборону ворога.

Начальник прес-служби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський нещодавно недвозначно натякнув на хороші новини з Херсонського напрямку.

На думку західних військових, яких розпитали журналісти видання Financial Times, ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня.

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