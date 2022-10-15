За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

Потенційно велика перемога України на півдні країни стане можливою за кілька місяців завдяки ситуації з Кримським мостом.

Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес Еспресо.

За його словами, це був важливий удар, хто б це не зробив і як би це не було виконано.

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"Я думаю, український Генштаб продовжує виконувати добру роботу, не розкриваючи всього, що вони роблять, бо нема сенсу оприлюднювати можливості України. Тому, генерали та уряд чинять правильно, не говорячи про це. Незалежно від цього всього, бачимо, наскільки вразливою є російська зона. Бо ж коли цей міст знову пошкодять, або росіяни будуть не в змозі адекватно його відремонтувати, і коли українські війська повернуть Маріуполь, то противник більше не матиме сухопутного коридору до своєї території, а російські сили у Херсоні та Криму можуть опинитись у пастці. Потенційно велика перемога України у тому регіоні за кілька місяців стане можливою завдяки ситуації з Кримським мостом", - пояснив Ходжес.

Він додав, що після звільнення Криму у противника більше не буде можливості використовувати півострів як стартовий майданчик.

"Я думаю, що більшість дронів, які ми бачили впродовж останніх кількох днів, були запущені з аеродромів Криму. Тож, чим швидше українські війська зможуть витіснити росіян з Криму, тим краще. У противника не буде більше можливості використовувати півострів як стартовий майданчик", - зазначив генерал.

Вибухи на Кримському мосту

Вибухи на Кримському мосту стались 8 жовтня. Тоді стався обвал частини дорожнього полотна, пошкоджена і залізнична гілка, якою Росія здійснювала перекидання боєприпасів і палива своїм угрупованням на півдні України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко спрогнозував, що ремонт мосту може зайняти у Росії від трьох до п'яти місяців. Водночас росіяни сподіваються відремонтувати його за рік.

У підриві Кримського мосту Росія звинуватила Україну і особисто керівника ГУР Кирила Буданова. За версією ФСБ, вибухівку нібито перевозили через Болгарію, Грузію і Вірменію під фіктивними документами.

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