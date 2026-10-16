Через атаку РФ у Рівному пошкоджені житлові будинки та один з найбільших ТРЦ (фото, відео)

Внаслідок дронової атаки РФ на Рівне пошкоджені житлові будинки та один із найбільших торговельно-розважальних центрів міста. Про це заявив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо ураження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової", - повідомив він.
За його даними, за медичною допомогою звернулися семеро людей.
Згодом він додав, що, крім житлового сектору, також зазнав ураження один із найбільших торговельних закладів міста.
У Телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що ворог завдав удару по будівельному маркету "Демакс", а також по ТРЦ "Екватор".
Удар по будівлі університету в Рівному
13 жовтня російський безпілотник вдарив по центру Рівного, пошкодивши навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету.
За інформацією міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Всі студенти перебували в укриттях, проте поранень дістали адміністративні працівники університету.
Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 30 людей.