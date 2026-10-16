Через атаку РФ у Рівному пошкоджені житлові будинки та один з найбільших ТРЦ (фото, відео)

Внаслідок атаки на місто постраждали семеро людей.

Внаслідок дронової атаки РФ на Рівне пошкоджені житлові будинки та один із найбільших торговельно-розважальних центрів міста. Про це заявив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо ураження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової", - повідомив він.

За його даними, за медичною допомогою звернулися семеро людей.

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Згодом він додав, що, крім житлового сектору, також зазнав ураження один із найбільших торговельних закладів міста.

У Телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що ворог завдав удару по будівельному маркету "Демакс", а також по ТРЦ "Екватор".

Удар по будівлі університету в Рівному

13 жовтня російський безпілотник вдарив по центру Рівного, пошкодивши навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету.

За інформацією міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Всі студенти перебували в укриттях, проте поранень дістали адміністративні працівники університету.

Загалом внаслідок цієї атаки постраждали 30 людей.

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