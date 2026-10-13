У центрі Рівного БПЛА влучив у будівлю університету: 14 поранених

У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад.

Внаслідок ворожого удару по центру Рівного пошкоджено навчальний заклад, є поранені. Про це у відео, опублікованому в Telegram, заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Маємо "приліт" БПЛА в центрі міста, в корпус навчального закладу", - повідомив він.

За його інформацією, є поранені та багато пошкоджень.

Відео дня

Коваль додав, що всі служби працюють на місці удару.

Згодом начальник ОВА поінформував, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали десятеро людей.

Оновлено о 11:55. За даними ОВА, кількість поранених зросла до 14. Одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – середньої тяжкості.

"У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу локалізовано", - зазначили в адміністрації.

Як повідомив у Facebook представник Уповноваженого ВР з прав людини у Рівненській області Олександр Корнійчук, російський БЛЛА влучив у корпус університету в центрі Рівного.

"Удар – серед білого дня, коли в закладі триває навчання… Університет. Студенти. Викладачі. Люди, які просто прийшли вчитися й працювати. Росія знову цілить туди, де має бути життя, знання і майбутнє. Це не випадковість і не помилка. Це свідомий терор проти України та українців", - зазначив він.

Ворожі удари по навчальних закладах

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні, серед них – школи, університети, медичні заклади.

Так, 2 вересня російські дрони вдарили по одному з університетів у Києві. За словами президента Володимира Зеленського, атака відбулася прямо під час занять. 160 студентів перебували в укритті.

1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школи в Солом’янському районі столиці. Сталося загоряння. Діти перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

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