Можливими такі удари робить повна нездатність російської ППО адаптуватися до загрози з боку невеликих безпілотників.

Атака безпілотників на аеродром Енгельс у Росії, уже третя за 10 тижнів, демонструє успішну українську стратегію з уникнення російських ударів - "легше запобігти, ніж відбити".

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, подібну стратегію використовували американці в Іраку та Афганістані. Щоб запобігти засідкам із придорожніми бомбами, вони навчилися випереджати проблему і вистежувати людей, які виготовляли та розповсюджували бомби.

"Вони прагнули опинитися "лівіше" атаки за часовою шкалою зліва направо. Намагаючись перехопити російські бомби, ракети і безпілотники в моменти перед тим, як вони вдарять - почасти через брак найкращих американських і європейських ракет ППО - українці також ціляться "лівіше", - зазначає Акс.

Відео дня

У чому секрет успіху?

При цьому Акс зазначає, що можливими такі попереджувальні удари України робить повна нездатність російської ППО адаптуватися до загрози з боку невеликих безпілотників.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, був помічений низько летячим над Саратовом безпосередньо перед або після вибуху Енгельса. PD-1 міг доставити невелике вибухове корисне навантаження в рамках удару. Або він міг вести спостереження в інтересах екіпажів ударних безпілотників. У будь-якому разі, він безперешкодно пролетів над однією з найважливіших баз російських ВПС", - зазначає він.

Прогалини в російській та українській ППО - це нерозказана історія, що стоїть за триваючими бомбардуваннями Росією українських міст і рейдами українських безпілотників, вказує експерт.

Україна має всього шість ЗРК Patriot і дві батареї SAMP/T, і не може з їхньою допомогою захистити всі свої населені пункти. Тож у неї немає вибору, окрім як націлюватися на паливо і боєприпаси російських бомбардувальників, зазначає Акс, наголошуючи, що "нальоти на авіабази успішні лише настільки, наскільки безуспішною є власна російська ППО".

Атака на Енгельс - новини

20 березня в районі аеродрому "Енгельс" прогриміли потужні вибухи. У мережі публікували кадри стовпів диму у напрямку аеропорту. Факт детонації згодом підтвердили і в РФ.

У ЗМІ писали, що під удар потрапив склад із крилатими ракетами Х-555 і Х-101 для бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Відомо, що детонація боєприпасів тривала кілька годин. При цьому, як зазначав авіаційний експерт Костянтин Криволап, на аеродромі росіяни могли зберігати десятки ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: