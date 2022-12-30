Супутникові зображення показують значне скорочення активності російської авіації в Енгельсі.

Судячи з опублікованих супутникових знімків, російська бомбардувальна база "Енгельс" не зазнала руйнувань після нібито атак безпілотників 26 та 29 грудня 2022 року.

Як нагадує The Drive, у четвер Росія заявила про третю атаку безпілотника цього місяця на авіабазу "Енгельс", розташовану за майже 500 км від кордону з Україною.

У четвер Москва заявила про те, що аеродром "Енгельс" був атакований дроном втретє за цей місяць та вдруге за цей тиждень. Однак супутникові знімки, отримані The War Zone у четвер, не показують явних пошкоджень бази, де розташована 22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія.

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"Супутникові зображення показують значне скорочення активності російської авіації в Енгельсі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, нові супутникові знімки авіабази "Енгельс" від 29 грудня показують, що "неодноразові спроби України завдати удару по авіабазі, а також прихід холодних погодних умов, схоже, призвели до значного зниження активності". Стверджується, що присутні лише 11 бомбардувальників у порівнянні з 26-29 листопада.

"Очевидних пошкоджень після ймовірних українських атак на об'єкт 26 і 29 грудня не спостерігається, але, зменшуючи присутність літаків і встановлюючи нові захисні бар'єри, Росія, схоже, намагається пом'якшити постійну загрозу для своїх бомбардувальників на базі", - пояснюють журналісти.

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