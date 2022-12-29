Військові ліквідовані в результаті "бавовни".

OSINT-дослідники встановили особи трьох техніків інженерно-авіаційної служби авіаескадрильї Ту-160 важкого бомбардувального авіаполку РФ, що загинули на авіабазі в Енгельсі.

Дані загиблих вдалося верифікувати в соцмережах і доповнити інформацію деякими даними і фотографіями, пише співзасновник InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Серед загиблих:

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майор Воронов Андрій Миколайович 1976 року народження;

старший лейтенант Ануфрієнко Максим Андрійович 1989 року народження;

старший лейтенант Пампухін Олександр Анатолійович 1989 року народження.

Вибухи на "Енгельсі" - що відомо

Перші вибухи на аеродромі в Енгельсі прогриміли в ніч на 6 грудня. Росія не повідомляла про втрати, але в мережу просочилися фото підбитих винищувачів.

26 грудня вибухи на "ядерній" авіабазі прогриміли знову. За даними журналіста Володимира Золкіна, пошкоджено мінімум 5 Ту-95; 17 ліквідованих та 26 поранених окупантів.

Офіційно Москва подтверждала загибель трьох загарбників.

За кілька днів до того росіяни тренувалися на "Енгельсі" завданню нових ударів по Україні. За словами радника ОП Олексія Арестовича, свіжа "бавовна", ймовірно, завадила здійснити повітряний наліт на українські міста напередодні свят.

Пізніше у ВПС України зазначили, що після вибухів окупанти розосередили літаки по інших аеродромах - подалі від українського кордону.

The New York Times пише, що це може значно ускладнити для росіян здійснення масованих атак по українській енергетиці. Дальні удари України збіглися зі скороченням в Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

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