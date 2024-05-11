"Прилетіло" по ресторану, де, ймовірно, перебували топ-бойовики "ДНР".

Російські пропаганда показали відео моменту удару ЗСУ по Ленінському району тимчасово окупованого Донецька.

Кадри з'явилися у російських пабліках. На відео видно момент прямого влучання по будівлі ресторану. Росіяни стверджують, що поруч нібито були учасники пробігу, присвяченому 10-річчю "проголошення ДНР". За даними деяких пабліків, у будівлі ресторану були бойовики.

Пропагандисти "РИА-Новости" заявляють, що нібито загинула 1 людина, а четверо нібито отримали поранення.

Удар по Донецьку

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 11 травня, в тимчасово окупованому Донецьку "прилетіло" за місцем збору бойовиків.

Як повідомляють донецькі пабліки, удар стався нібито поруч із учасниками забігу на честь 10-річчя "приголошення ДНР". Однак кадри свідчать про пряме влучення в одну з будівель. В мережі показали кадри, на яких видно масштаби руйнувань.

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