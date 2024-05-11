Зафіксовано влучання в будівлю та пошкодження прилеглих будинків.

У суботу, 11 травня, в тимчасово окупованому Донецьку "прилетіло" за місцем збору бойовиків.

Як повідомляють донецькі пабліки, удар стався нібито поруч із учасниками забігу на честь 10-річчя "приголошення ДНР". Однак кадри свідчать про пряме влучення в одну з будівель.

"В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - зазначає український журналіст родом з Донецька Денис Казанський.

На фото з місця події видно, що "прилетіло" по одній з будівель. Пошкоджено кілька прилеглих будинків.

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