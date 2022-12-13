За словами Олексія Данілова, ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

Україна заздалегідь знала, що сьогодні, 13 грудня, в військах Білорусі пройде перевірка боєготовності. ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій на цьому напрямку. А якщо хтось "сунеться" на територію нашої держави, то йому "не позаздриш".

Такі заяви зробив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Він дав наступний коментар щодо ситуації в Білорусі: "Дійсно, сьогодні там були навчання. Ми знали, що вони там відбуватимуться. Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю будуть здійснювати ті чи інші акти агресії".

Данілов підкреслив, що опрацювання всіх потенційних військових сценаріїв почалося давно. Саме тому ВСУ повністю готові.

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"Якщо хтось сунеться на нашу територію, то я йому не заздрю", — підсумував секретар РНБО.

"Раптова перевірка армії" в Білорусі: що відомо

Сьогодні, 13 грудня, в Міноборони РБ заявили про перевірку бойової готовності військ за наказом диктатора Олександра Лукашенка: "Заходи будуть носити комплексний характер, військам належить в найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина".

Спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн" підкреслили важливу деталь. Згадані річки знаходяться досить далеко від кордону України та Білорусі.

Після заяви про перевірку з'явилася інформація, що перші підрозділи ЗС РБ висунулися в бік нашої держави. Повідомлялося, що до міста Малорита і агромістечка Мокрани висунулася 38-а окрема десантно-штурмова бригада і її колона військової техніки.

Командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв обговорив зі своїм колегою з Оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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