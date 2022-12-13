Ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована, зазначили прикордонники.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою.

Коментуючи інформацію білоруських Telegram-каналів про рух колони військової техніки Білорусі в бік українського кордону, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу сказав, що наразі ведеться спостереження, куди вона дійде.

"Варто не панікувати. Для нас це нічого не змінює. Ми і раніше повідомляли, що Білорусь і Росія можуть готуватися дло того, щоб нагнітати ситуацію…", - зазначив він.

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Речник наголосив, що всі підрозділи сил оборони України - і прикордонники, і ЗСУ, і підрозділи Національної гвардії, які знаходяться на посиленні кордону з Білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації.

"Ми наростили вже свої оборонні позиції і продовжуємо їх нарощувати як по лінії кордону, так і прикордонню. Також українськими військовими здійснюються заходи з мінування території на найбільш загрозливих напрямках. Активно проводяться заходи з інженерно-фортифікаційного украплення кордону. Активно задіюються БПЛА, щоб контролювати ситуацію по лінії кордону", - сказав Демченко.

Спікер підкреслив, що ситуація на кордоні з Білоруссю "залишається повністю контрольованою,... ті підрозділи ЗС РБ які і раніше знаходились на посиленні кордону з нашою країною, вони так і залишаються - не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій".

За його словами, створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відмічається.

Ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні - що треба знати

За дорученням псевдопрезидента Олександра Лукашенка у Білорусі почали перевіряти бойову готовність військ. Білоруські військові мали висунутися в певні райони, здійснити їх інженерне обладнання, а також організувати оборону.

Зокрема, білоруські військові мали навести мостові переправи через річки Березина та Німан. Варто зазначити, що ці річки не знаходяться біля українського кордону.

Пізніше журналісти дізналися, що білоруських військових стягують поближче до кордону з Україною.

Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ЗМІ писали, що тривога, імовірно, оголошена через злет російських літаків МіГ-31К (носії ракет "Кинджал"), і кілька бортів увійшли у повітряний простір Білорусі.

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