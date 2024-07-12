Бельгія обіцяє поставити літаки до кінця 2028 року.

Бельгія задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, однак графіки поставок є довготривалими, і для України це неприйнятно. Про це в ефірі Радіо Свобода 12 липня сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент. Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас", – сказав Жовква.

Крім того, він зазначив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

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"Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів", - зазначив Жовква.

Він додав, що це стосується не лише пілотів, важливий також інженерний склад, а також оптимізація, тобто скорочення часу навчання.

"Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – заявив Жовква.

Винищувачі F-16 для України

Як заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, винищувачі F-16 з'являться в українському небі вже цього літа.

Водночас видання Bloomberg з посиланням на свої джерела писало, що Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.

Зазначалося, що процес відправки F-16 в Україну ускладнювався через проблеми із запчастинами та мовний бар'єр між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Також союзники занепокоєні тим, що в Україні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для російських атак.

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