Також у Повітряних силах висловилися про те, коли українці дізнаються про передачу F-16.

Перші американські винищувачі F-16 мають допомогти в захисті українців від ракетних і дронових атак, а також у боротьбі з російською авіацією, розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 канал.

За його словами, важко недооцінити вплив винищувачів на перебіг війни, але водночас не варто й завищувати очікування.

"Я навіть колись сказав, що коли ми отримаємо F-16, то виграємо цю війну. Спочатку виграємо битву в повітрі, а потім Сили оборони зможуть звільнити території. Але зрозуміло, що це не буде одномоментно, мовляв, прийде ескадрилья F-16 - і перемога. Та ні", - зазначив Ігнат.

Він вважає, що результати роботи літаків будуть, швидше, накопичувальними.

Крім того, Ігнат висловився про те, коли українці дізнаються про передачу F-16:

"Часто українці та ворог дізнаються про передачу Збройним Силам України нового виду озброєння постфактум. Наприклад, про надання Україні ракет ATACMS вперше дізналися після влучання в аеродром у Бердянську. Найімовірніше, з F-16 буде аналогічна ситуація".

F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає західні винищувачі F-16, то матиме право завдавати ударів по військових цілях РФ і за межами країни.

Він зазначив, що неможливо сказати, коли саме Україна зможе розмістити винищувачі F-16. За його словами, країни-союзники хочуть, щоб передача літаків відбулася якомога раніше. Однак ефект отримання F-16 буде сильнішим, якщо пілоти, обслуговуючі бригади та інший допоміжний персонал будуть добре навчені.

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